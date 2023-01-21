這真的佛心了！有女子過年前在一間自助餐店買便當，他總共夾了7道菜，其中包含了4主菜排骨、香腸、雞肉以及糖醋排骨，以及3配菜菜脯蛋、海帶、高麗菜；超豐盛的菜色也讓網友超羨慕表示「都是肉」、「四寶飯才100？也太便宜了」。

一名女子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，女子夾了7道菜，分別是4主菜3配菜，且4道主菜中有排骨、香腸、雞肉以及糖醋排骨，另外3道配菜分別是菜脯蛋、海帶、高麗菜；豐盛的便當也讓原PO在貼文寫下「遇到佛心老闆娘，便當這樣只要100塊」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「都是肉」、「這真的佛心了！」、「何止佛，真的是半買半相送」、「你是不是叫老闆娘，姊姊？」、「過年大放送喔」、「四寶飯才100？也太便宜了」、「這個少說也要250以上」、「夠我一個人食三餐到四餐」、「妳是不是要收攤前去買的」。

不過另外有網友認為「接下來要連休好幾天，不然也是免費丟給豬」、「會不會是算錯了？」、「版主，您遇到貴人了！弱弱問句，老闆娘是否有位沒對象的兒子？」，原PO也回應網友表示，老闆娘沒有算錯，而且老闆娘臉上還帶著笑容，另外原PO也認為同意接下來要休好幾天，賣不完的也是要餵豬吃了，至於老闆娘是否有沒對象的兒子，原PO也開玩笑表示自己也這樣覺得。