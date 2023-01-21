為了迎春節慶解封，采盟免稅店從即日起，到大年初四連續四天，每天午間12時30分到13時，特別由員工裝扮成財神爺，隨機在桃園機場第二航廈的出境長廊上與出境旅客互動，分享新春福氣。（陳麒全攝）

為了迎春節慶解封，采盟免稅店從即日起，到大年初四連續四天，每天午間12時30分到13時，特別由員工裝扮成財神爺，隨機在桃園機場第二航廈的出境長廊上與出境旅客互動，分享新春福氣。（陳麒全攝）

為了迎春節慶解封，采盟免稅店從即日起，到大年初四連續四天，每天午間12時30分到13時，特別由員工裝扮成財神爺，隨機在桃園機場第二航廈的出境長廊上與出境旅客互動，分享新春福氣。（陳麒全攝）

為了迎春節慶解封，采盟免稅店從即日起，到大年初四連續四天，每天午間12時30分到13時，特別由員工裝扮成財神爺，隨機在桃園機場第二航廈的出境長廊上與出境旅客互動，分享新春福氣。（陳麒全攝）

為了迎春節慶解封，采盟免稅店從即日起，到大年初四連續四天，每天午間12時30分到13時，特別由員工裝扮成財神爺，隨機在桃園機場第二航廈的出境長廊上與出境旅客互動，分享新春福氣。（陳麒全攝）

農曆春節連假10天，加上國境解封，國人在新春期間瘋出國，桃園國際機場在疫情二年多後，湧現入出國人潮，小年夜入出境旅客人次超過6萬，今天是除夕夜，預期人潮只增不減。面對解封後首次春節假期，免稅店把握機會，除了加派人員服務消化旅客，免稅店同仁們還扮起財神爺，分送福氣糖果與旅客互動，炒熱候機氣氛！

為了迎春節慶解封，采盟免稅店從即日起，到大年初四連續四天，每天午間12時30分到13時，特別由員工裝扮成財神爺，隨機在桃園機場第二航廈的出境長廊上，經過第二航廈出境的旅客們，別忘了來跟財神爺握握手、沾沾福氣，拿顆福氣糖，讓金兔年錢兔似錦，財源滾滾！

采盟免稅店表示，新冠疫情期間在國境管制下，機場出入境旅客大減，好不容易國境解封，加上農曆春節來臨，要讓出國的國內、外旅客，都能感受到中國人春節的歡樂氣氛，也籍著大家最喜愛的財神爺，讓每一位旅客都能夠歡慶新年。