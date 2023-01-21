初二及初四有「復刻古早畫糖」，邀請畫糖捏麵達人帶領民眾體驗傳統古早畫糖樂趣。(滬尾藝文休閒園提供)

雙人入住「將捷金鬱金香酒店」有機會抽中日本航空桃園到東京成田雙人來回機票。(滬尾藝文休閒園提供)

「和園」被譽為台版兼六園，園內種滿百年以上的老樹，富含松柏長青、百年屹立不搖的寓意，適合攜帶長輩遊園賀歲。(成美文化園提供)

「成美文化園」有彰化最美的落羽松步道，1到2月落羽松轉紅，是最適合觀賞大片橘紅色落羽松美景的時機。(成美文化園提供)

百年古厝「成美公堂」重現傳統大家庭拜年氛圍，民眾可體驗兒時美好年節回憶。 (成美文化園提供)

長達十天的連假正式啟動，加上防疫政策鬆綁，很適合全家大小一同出遊，來趟年節走春之旅。新北滬尾藝文休閒園區年初一有財神爺發贈100份樂透紅包，還有住飯店抽雙人日本來回機票。彰化建縣300年，許多知名景點都擴大慶祝，以絕美落羽松秘境聞名的「成美文化園」完成指定條件，入園門票直接半價優惠。

滬尾藝文休閒園區 財神爺送百份紅包

淡水千坪綠意圍繞的滬尾藝文休閒園區，結合酒店、餐廳、商場還有影城，春節假期，園區推出多項精彩活動，與民眾一同送福虎迎金兔。大年初一有祥獅獻瑞搭配戰鼓表演，現場加入園區FAB會員可領取限量號碼牌，財神爺將於上午11點送出100份樂透彩紅包，往年都吸引眾多民眾前往排隊，希望向財神爺領取開運紅包，贏得新春好彩頭。

初二及初四則有「復刻古早畫糖」，邀請畫糖捏麵達人詹明達師傅，帶領民眾體驗傳統古早畫糖樂趣，回味舊日時光；初三及初五也規劃「歡樂氣球頌」；另外，1月23日到25日初二到初四，每日下午2點30分至4點30分，顧客憑當日園區滿500元發票、入住酒店房客憑房卡，可免費參加體驗或兌換造型氣球。

園區內「將捷金鬱金香酒店」今年特別與日本航空合作，除夕至初四雙人入住一泊一食8300元加1成起。每房贈送兔年好禮1份，包含影城電影票、日本溫泉入浴劑、香氛身體乳、奇樂多遊樂券，再加碼贈送過年應景紅包造型迎賓點心、禮萊廣場商品抵用券及兔年金好運抽獎券1張，頭獎為價值約53000元的日本航空桃園到東京成田雙人來回機票，貳獎至伍獎皆為萬元住宿券，還有多項好禮大方送，業者透露：「目前訂房率已7成。」

彰化建縣300年 落羽松園區半價攬客

彰化「成美文化園」因為擁有大片的落羽松美景，近年人氣竄升，成為彰化的旅遊新景點。即日起至29日春節年假期間，園區推出限定活動，出示個人與鹿港天后宮、彰化大佛其中一個地點的合照，並於合照中手比3，可享園區半價150元入園優惠。

2023年是彰化建縣300年，知名景點包含鹿港天后宮、彰化八卦山大佛、溪州公園花博等，每到過年總吸引大批人潮前往朝聖，歡慶彰化建縣300年，今年各地活動擴大辦理，就是要讓民眾到彰化歡度農曆年。「成美文化園」和「松柏軒景觀餐廳」也搭配彰化建縣300年的議題，在春節推出多項亮點活動，打造年味十足的走春行程。

初一到初五有限定熱鬧市集、復古童玩，還有全天候的表演；園區內有彰化最美的落羽松步道，1到2月落羽松逐步轉紅，業者透露春節是最適合觀賞大片橘紅色落羽松美景的時機。

此外，還有百年古厝「成美公堂」拜年，百年古蹟重現傳統大家庭拜年氛圍，讓民眾體驗兒時美好年節回憶；而被譽為台版兼六園的「和園」，園內種滿百年以上的老樹，富含松柏長青、百年屹立不搖的寓意，適合攜帶長輩遊園賀歲。如果想覓食，松柏軒景觀餐廳也提供豪華年菜料理，吃喝玩樂一次滿足。