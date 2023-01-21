前立委郭正亮曾表示，副總統、民進黨主席賴清德的「務實台獨」論述，被美國看破手腳。對此，前民進黨立委沈富雄20日時卻認為，民進黨「反共、反核、愛台」這一套，當年非常有效，現在漸漸無效；而賴清德這套理論能夠從中間選民裡頭拿到多少百分比的選票，這是關鍵。

沈富雄20日在政論節目《少康戰情室》中表示，為了2024年總統選舉，在這些可能候選人裡頭的講話，在文字之間挑來挑去，改2個字、或是多3個字，就會有所不同，但他認為不會。

沈富雄認為，「美國對賴清德沒有意見，因為美國曉得賴清德，即使不曉得也問過了，也查得清清楚楚」。沈富雄強調，賴清德的問題是，民進黨「反共、反核、愛台」這一套，當年非常有效，現在漸漸無效。而賴清德現在很在意的就是，這套理論能夠從中間選民裡頭拿到多少百分比的選票，這是關鍵。

沈富雄接著指出，這對國民黨是一個很大的挑戰，就是從民進黨到美國的立場，就有很大的空間，在美國的立場再往前、再走一段，才到前總統馬英九的立場，沈富雄也說，「所以美國立場會變動，你就繞著美國跳來跳去，忽焉在前、忽焉在後，你的空間大得很」。

因此，沈富雄建議，國民黨不要一天無所事事、到處跑攤。而是要去想一想，如何在這個相對寬廣的空間裡頭，如何去講一套理論，讓民進黨那一套完全沒用。而要讓大家說國民黨這套理論才是我們未來要的，所以國民黨要動動腦筋。