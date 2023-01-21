農曆除夕，副總統賴清德今（21日）返回新北市萬里區故鄉，晚間將代表總統蔡英文出席法鼓山撞鐘活動，媒體持續關注內閣改組一事，對此，賴清德表示，尊重蔡總統安排，「總統一旦決定，我們都全力支持」，希望新內閣努力，得到民眾信賴支持。

賴清德今（21日）返回新北故鄉同時也到附近廟宇參拜。賴清德表示，祈求神明保佑台灣國泰民安、風調雨順，希望2023年大家都有非常好的一年，家庭平安幸福，兔年行大運。

關於內閣改組，賴清德強調，這是總統的權力、尊重總統安排，「總統一旦決定，我們都全力支持！」也希望新的內閣為國人做最好努力，得到民眾信賴與支持。內閣改組屬總統權責，「我們充分尊重！」

至於晚間將代表蔡總統出席法鼓山撞鐘活動，賴清德說，蔡總統國事很多，國際複雜情勢與國內各項挑戰並沒有因年節而停止，總統推動國政是一年365天、每天24小時不停歇，目前適逢內閣改組，這應該也是蔡總統當前非常重要的工作。