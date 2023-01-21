民進黨徵召前立委蔡培慧，參與立委補選。（廖志晃攝）

南投縣立委第二選區缺額補選，將於3月4日舉行，因此，參選人春節連假也得繼續拚。民進黨參選人蔡培慧，將由總統蔡英文及副總統賴清德陪同，到宮廟參拜祈求國泰民安，並且拉抬聲勢；國民黨參選人林明溱密集走訪樁腳，將要到南投燈會發小紅包。

競選南投縣失利的蔡培慧，拔劍再戰立委補選，新春期間，蔡英文將於大年初二上午，陪同蔡培慧到名間鄉大賢宮參拜；賴清德則將於大年初四到南投，陪同蔡培慧到名間鄉朝聖宮、南投市開臺湄洲慈善宮參拜，並且贈送民眾1元福袋。

蔡培慧是台大農業推廣博士，曾擔任立委及行政院中部聯合服務中心執行長，一直致力南投農產行銷，春節期間，她發揮專長，邀集南投縣青農到台北市迪化街擺攤，並取名為「南投農藝埕」，還親自上場叫賣南投縣優質農特產品，也吸引眾人目光。

前南投縣長林明溱剛卸任，擁有全縣的知名度與豐沛人脈，重披戰袍參選立委駕輕就熟，過去他勤跑基層馬不停蹄，春節假期仍然密集拜訪老友，尋求支持；濁水溪線的鄉鎮市服務處人員，也到菜市場、人潮聚集處，為林明溱拉票。

往年，林明溱都會在南投燈會發小紅包與提燈，還因而衍生一段感人的插曲，曾有3名讀小學的孩子領到燈籠，卻因為人潮太多，沒有和林明溱拍合照，因此引以為憾，孩子的爸爸透過臉書發訊息，希望與林明溱拍全家合照，林明溱欣然登門拜訪拍照留念，圓了一家人的夢；春節大年初一晚上，林明溱將重返南投燈會，發小紅包給民眾。