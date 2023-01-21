行政院院長蘇貞昌19日向總統蔡英文請辭並率全體閣員總辭，喊話盼總統盡速指派新閣揆。前副總統陳建仁目前接替呼聲最高，卻傳出他因薪資等因素意願不高。沒想到就有知情人士今（21）日透露，陳建仁並非「後悔不接閣揆」，而是目前確實「還沒問他」，但若真如此，也讓人跌破眼鏡，不知1月26日蔡英文總統能否如外界預期，確定新閣揆。

中研院評議會在2006年4月通過組織規程修訂，具諾貝爾獎級學者資格者，聘用為「特聘研究員」，能夠讓獲諾貝爾獎或等同諾貝爾獎級的學者「活到老、領到老」。過去甚至傳出，有70多歲的學者仍擔任特聘研究員，月薪高達40多萬。根據《旺報》2020年5日14日的調查曾指出，教育部前部長吳茂昆就是特聘研究員，外傳月薪50萬元，而陳建仁與吳身分等級相當，因此陳的月薪應該就是49萬元。

如今行政院長蘇貞昌辭職後，新閣揆人選卻未及時定案公布，引發外界傳言不斷，先前傳出將由前副總統陳建仁接任消息，因陳兩度受訪都稱「沒被徵詢」，令外界傻眼，不知蔡英文總統在演哪齣。不過，就有知情人士人今日透露，陳建仁並非「後悔不接閣揆」，而是目前確實「還沒問他」，但若真如此，也讓人跌破眼鏡，不知1月26日蔡英文總統能否如外界預期，確定新閣揆。