位於高雄市左營區蓮池潭的光舞蓮潭-玄天上帝神像。（高雄市觀光局提供／林瑞益高雄傳真）

2023高雄蓮潭燈會繼推出水上主燈「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」之後，高雄市政府觀光局21日再公布動態主燈——「光舞蓮潭」水上燈光展演的測試畫面。此次燈會將在大年初五1月26日晚間登場，搭配當地的宗教元素，帶來東方的神秘色彩和濃濃的台灣味。

觀光局長高閔琳指出，高雄左營蓮池潭風景區甫升級為指定觀光地區，蓮池潭畔因亭台樓閣、巨大神像和城牆的環繞，特別又緊鄰鳳山舊縣城北門（拱辰門）、東門（鳳儀門）、南門（啟文門）更是滿溢舊城氛圍。

此外，蓮池潭獨特的地景與水岸風貌，也是台灣寺廟最密集地區，其中以龍虎塔、春秋閣五里亭、玄天上帝、孔廟等最富盛名，外國媒體CNN更因蓮池潭具有東方神秘色彩，而將蓮池潭列為「愛上高雄十大理由」。

「光舞蓮潭」水上燈光展演，自燈會1月26日開幕起至2月5日，每天晚間6時30分以「光舞蓮潭」為當晚拉開序幕，每15分鐘一場；連續 11天的絢麗燈光融合廟宇元素、青春世代跳躍的音樂節奏，展現東方與西方文化、傳統與現代的交融，呈現台灣文化多元並蓄的精神。

龍虎塔、春秋閣五里亭、玄天上帝，由光束、雷射及廟宇燈光同時倒映於環潭小龜山及水面，展現蓮潭燈會最大光舞，測試畫面一出，吸引各家攝影好手到場捕捉畫面。