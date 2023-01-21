農曆除夕，新北市環保局今（21日）為讓民眾能乾淨過好年，清潔隊員一早即展開垃圾收運工作，部分區隊最晚延長至傍晚6時收班。經統計，除夕前一周，每日垃圾量比平常日約增加6成，20日年假開始，垃圾量明顯增加，今日所收垃圾量更高達約3050公噸，約為平常日的1.6倍之多。

環保局說明，新北市自2008年起推動垃圾費隨袋徵收，資源回收量自2008年每日約1067公噸增加至2022年每日約2622公噸，回收量逐年成長；而整體垃圾量也由2008年每日2497公噸降低至2022年每日約1890公噸。

環保局表示，春節期間除夕晚間到初三停止收運垃圾，考量民眾仍有垃圾排出需求，今年各區清潔隊至少提供1處垃圾定時定點的收運服務，總計新北有72處，請民眾務必使用專用垃圾袋並做好垃圾分類，於定點清運時間才可以交付清潔隊收運。

環保局提醒，民眾交付垃圾時，應依規定做好分類，廚餘或資收物請勿混入專用垃圾袋丟入垃圾車，尤其危險物品務必先行妥善處理，以免車斗內的密閉空間，因機器擠壓、摩擦產生火花引發爆炸事件，造成收運人員及垃圾焚化廠或資收場安全疑慮。

危險物品如造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，若未使用完，應排空後再交付資源回收車；而行動電源為可回收物品應交付資源回收車，請勿混入一般垃圾投入垃圾車；其餘奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料等，應以水混合作為廚餘回收；而金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，請將餘燼滅熄並與水混和後以專用垃圾袋包紮妥當交付垃圾車。各類物品之處理及交付方式可利用「回收物品易查通」網站查詢。

環保局強調，過年期間將持續加派人員巡查環境，倘發現違規情形，依《廢棄物清理法》最高可處6000元罰鍰。另嚴禁事業廢棄物或家具行之廢棄物混入，倘經查獲未領有廢棄物清除處理許可，或未依許可內容清除處理廢棄物而隨意棄置，環保局於蒐集相關證據後移請檢調單位依法偵辦，請民眾及業者勿以身試法。