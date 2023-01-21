日前英國民調公司針對王室成員受歡迎程度做分析，發現「人氣王」由給人勤奮形象的安妮公主奪下，也因為她在哈利回憶錄中出場率不高，聲望一夕間扶搖直上。如今新數據顯示，去年，她是內部履行最多次公務的成員，也讓哈利逮到機會，揭穿所謂「王室工作狂」的真相。

隨著哈利的回憶錄《備胎》（Spare）上市，父親查爾斯、哥嫂威廉和凱特，毫不留情出賣所有家人，導致王室每位成員各自的民調面臨下滑，當然哈利和梅根可以說越來越惹人厭，淪落到數2、3名；至於書裡鮮少提到女王的唯一女兒、安妮公主，則因這段期間默默工作，遠離內部八卦紛擾。根據網路行銷公司Reboot的調查發現，去年（2022）下來，安妮公主一共履行214次公務，位居第一名，其後依序是國王查爾斯的181次、愛德華王子與其妻蘇菲伯爵夫人、威廉、卡蜜拉，然後才是凱特。

安妮公主現在不但是英國人心目中最愛，向來盡忠職守、勤奮不懈的工作態度，如今奪下「最努力的王室成員」美名當之無愧，備受家人和外界肯定。

然而，這個結果在哈利看來並非如此，認為這是王室成員間「對競爭的癡迷」。他表示，一些人非常執著於「參與越多官方活動越好」的想法，因此出現摩擦，此外，還稱這份名單為「邪惡文件」，因為自始至終都是官方自行報告，背後根本已被操控，某些成員手動提高了數字，就為塑造勤奮形象，但他沒有進一步說明是誰。

「一些王室成員的公開與民互動只是曇花一現，他們無所不用其極爭取，以獲得最多的公務次數…」哈利說道，雖然競爭的感覺沒有出現在他的家庭，但威脅已逐漸擴張，讓他們視為一種武器。