除夕圍爐，大人打牌打麻將，小孩領紅包和樂融融，但吃好料的同時，也要注意是否有觸犯禁忌。民俗專家廖大乙就提醒，有三樣菜色別在除夕夜上桌，否則未來可能會衰整年，相當不順。

廖大乙表示，除夕夜桌上有3種食材必備，分別是「蔥、蒜、芹菜」，蔥台語拼音類似昌，有昌旺之意，蒜與芹菜則分別代表「算」與「隨便(台語讀音)」，用來警惕自己時時刻刻努力，不要隨便；加上今年是兔年，可適時煮紅蘿蔔料理，達到鴻兔(圖)大展。

廖大乙也示警，花生芹菜炒魷魚、回鍋肉與苦瓜炒鹹蛋最好別上桌，芹菜雖如上段所述為有正面涵義料理，但後面炒魷魚可就非常不吉利，變成努力工作卻被FIRE。

此外，新的一年講求新氣象，除舊佈新迎來新轉機，卻在除夕夜吃回鍋肉，一炒再炒坐困愁城，與過年意義相衝；苦瓜炒鹹蛋則是越來越苦、鹹，也是不太吉利。

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