余天、李亞萍的二女兒余苑綺（余泳澐）經過多年抗癌，去（2022）年8月病逝，享年39歲，今（2023）年過年不只沒有余天了還少一位家人。余祥銓在今（21）日除夕與家人去探視余苑綺，坦言大家都很想她；另外余祥銓還上傳祭祀的影片，余苑綺年幼兒子隔著玻璃拿草莓餵食的畫面，讓網友看了超鼻酸。

余祥銓今日下午在臉書發文，寫著「二姐新年快樂，大家都很想妳」，還上傳一段一家人探視余苑綺的影片；畫面中余苑綺的先生、女兒和兒子，都深深望著她的照片。

余家人去探視余苑綺，余苑綺兩個寶貝女兒兒子的舉動，惹哭一票網友。（圖／摘自余祥銓Ken臉書）

而余祥銓還提醒余苑綺兩個孩子要跟她說新年快樂，余苑綺的女兒拿著一盒草莓放在她照片前，像個小大人說「吃完了」；余苑綺的兒子也有樣學樣，拿起草莓放到她的照片前餵食，體貼又可愛的舉動，意外惹眾人鼻酸。除了余祥銓、李亞萍和女婿Gary外，最後大合照中還有看到余祥銓女友柔柔也一起去看余苑綺。

短短一分鐘影片讓網友快看到哭，紛紛表示，「好感動的畫面，祝福余苑綺在天上來好好守護余家人」、「看著眼淚不禁直流」、「弟弟的動作看了欣慰又鼻酸」、「兩個寶貝好感人，他們的媽媽一定會好好當個天使，靜靜守護他們」。