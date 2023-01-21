俄羅斯的瓦格納傭兵團(Wagner Group)最近表示，他們打下了鹽礦小鎮蘇勒達爾(Soledar)，表現出自己的作戰實力強於俄國動員部隊。美國白宮則認定瓦格納集團是犯罪組織，5萬名成員當中， 80% 來自俄羅斯監獄，注定部隊的素質。

半島電視(Aljazeera)報導，白宮國家安全發言人約翰柯比(John Kirby)簡述了瓦格納集團，是由「普丁廚師」之稱的普里戈津(Yevgeny Prigozhin)組建，雖然有徵召管道，但更多時候是從監獄裡面徵才，許多窮兇極惡的犯罪份子為了減刑而加入，他們在戰場上的表現，也發揮了特別糟糕的那一面。

柯比說，瓦格納集團是一支犯下多項暴行、侵犯人權的犯罪組織，我們將持續調查，揭露那些協助瓦格納的人。

美國情報部門展示了一些目前的調查證據，比如北韓向瓦格納提供武器，並已出現在烏克蘭戰場上。柯比說，這些拍攝於去年11月18 、19 日的照片是俄羅斯的火車進入北韓，運載了一批步兵武器，包括火箭彈和飛彈，然後返回俄羅斯。

他說，根據美國第 13581 號行政命令，宣布瓦格納為跨國犯罪組織，從現在開始發動全球制裁，凍結瓦格納成員在美國的任何資產，禁止美國國民向該組織提供資金、商品或服務。

普列戈津否認他們從北韓取得武器，他批駁「無根據的謡言。」他反諷的說，瓦格納和美國「應該算是同事」，因為都喜歡「瓦解犯罪集團」的工作，普列戈津所指的犯罪集團，是指烏克蘭政府。

瓦格納集團成立於2014年，曾捲入非洲、拉丁美洲和中東地區的衝突。最近的烏克蘭戰爭，是瓦格納部隊最大規格的作戰。但是，美國戰爭研究所認為，普列戈津可能陷入「政治危機」。普丁不會坐視瓦格納部隊的過度活躍，而要適時打壓。該研究所指出，普丁沒有將巴赫穆特地區的成功歸功於瓦格納，這是一個訊號。