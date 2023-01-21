「萬華獨居長者歲末圍爐」活動，天主教失智老人基金會董事陳科神父（中）舉行灑聖水祝福禮。（張鎧乙攝）

「萬華獨居長者歲末圍爐」活動，席開10桌座無虛席，邀請近百位萬華區的獨居長者參與。（張鎧乙攝）

「萬華獨居長者歲末圍爐」活動，資深歌手楊燕妮（中）帶來精湛演出。（張鎧乙攝）

「萬華獨居長者歲末圍爐」活動，氣球工坊小丑帶著長者在現場翩翩起舞。（張鎧乙攝）

「萬華獨居長者歲末圍爐」活動，氣球工坊小丑帶著長者在現場翩翩起舞。（張鎧乙攝）

「萬華獨居長者歲末圍爐」活動，財神爺在現場發放象徵吉利的橘子給每位長者。（張鎧乙攝）

「萬華獨居長者歲末圍爐」活動，天主教失智老人基金會主任陳俊佑（中）現場發放紅包。（張鎧乙攝）

農曆春節將至，由天主教失智老人基金會承辦的北市萬華老人服務中心與東森國際、東森得易購及安聯人壽保險、天主教永和耕莘醫院14日在台北國軍英雄館共同舉辦「萬華獨居長者歲末圍爐」活動，席開10桌，座無虛席，邀請近百位萬華區的獨居長者參與。

表演由著名鼓霸樂團與資深歌手楊燕妮帶來精湛演出，包含數首膾炙人口的歌曲，使場面熱鬧無比，還有舉行紅包與抽獎，讓長者一同感受闔家團圓、溫馨的圍爐氣氛。氣球工坊小丑在活動現場帶來歡樂。