農曆春節將至，由天主教失智老人基金會承辦的北市萬華老人服務中心與東森國際、東森得易購及安聯人壽保險、天主教永和耕莘醫院14日在台北國軍英雄館共同舉辦「萬華獨居長者歲末圍爐」活動，席開10桌，座無虛席，邀請近百位萬華區的獨居長者參與。
表演由著名鼓霸樂團與資深歌手楊燕妮帶來精湛演出，包含數首膾炙人口的歌曲，使場面熱鬧無比，還有舉行紅包與抽獎，讓長者一同感受闔家團圓、溫馨的圍爐氣氛。氣球工坊小丑在活動現場帶來歡樂。
農曆春節將至，由天主教失智老人基金會承辦的北市萬華老人服務中心與東森國際、東森得易購及安聯人壽保險、天主教永和耕莘醫院14日在台北國軍英雄館共同舉辦「萬華獨居長者歲末圍爐」活動，席開10桌，座無虛席，邀請近百位萬華區的獨居長者參與。
表演由著名鼓霸樂團與資深歌手楊燕妮帶來精湛演出，包含數首膾炙人口的歌曲，使場面熱鬧無比，還有舉行紅包與抽獎，讓長者一同感受闔家團圓、溫馨的圍爐氣氛。氣球工坊小丑在活動現場帶來歡樂。
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