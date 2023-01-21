柯P高歌囚鳥！黃韻玲親伴奏讚「唱得不錯」 下秒喊「一句」柯文哲驚呆

民眾黨主席、前台北市長柯文哲去年在卸任首都市長一職之前，去到了台北流行音樂中心向大家告別，甚至當場嗨唱一首《囚鳥》，由音樂人黃韻玲伴奏，沒想到在場的人聽完後喊出「史上最準最好聽」，柯文哲聽完後更是驚呆，直呼「好的設備還是有差，這個設備不錯」，引發討論。

柯文哲20日在臉書分享高歌《囚鳥》的影片，更表示「唱歌雖然需要天賦，但後天的努力也很重要」，柯文哲也指出他自己在卸任前到台北流行音樂中心向大家道別，而黃韻玲更是送上臨別禮物「親自伴奏指導」，而柯文哲也在黃韻玲優美的琴聲加持下，大膽開唱，而演唱過後現場更有人直呼「史上最準最好聽」，而黃韻玲也說「唱得很不錯，真的很不錯」，但因為唱的時候會習慣聽音樂，拍子就會落拍，「這個之後再調，要辦演唱會之前」。

而柯文哲最後也表示「感謝小玲老師的指導，讓我距離征服北流舞台，又跨進一大步」，同時也強調新年一定要有新希望，然後一步一步實踐它，「人如果沒有夢想與鹹魚有什麼兩樣？」