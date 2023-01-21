韓國女神宋慧喬出道27年，演出過多部經典電視劇，也是韓流代表之一，但2019年她與宋仲基離婚後，一度陷入人生低潮，直到近期以《黑暗榮耀》再登事業巔峰；日前宋慧喬接受訪問時，罕見吐真實心聲，直言下輩子不想再以宋慧喬身份生活，還認為「如果痛苦就徹底大痛一場」。

宋慧喬最新作品《黑暗榮耀》收視驚人，在網上更是話題不斷，一掃離婚後苦無好作品表現的慘況，重返韓流女王寶座，也被外界大讚她根本是「華麗重生」。日前宋慧喬接受韓國時尚雜誌《ELLE》訪問，她也坦言自己下輩子不想以「宋慧喬」身份再活一次，因為她想體驗不同的人生。

宋慧喬近期受訪時，透露下輩子不想再以宋慧喬身份生活。（圖／摘自ELLE KOREA YouTube）

另外宋慧喬也分享走紅27年的心聲，經歷這些風風雨雨後，本來不喜歡「時間會解決一切」這句話，但隨著日子一天一天過去，才發現時間流逝真的是一種重生的力量；而她也送給粉絲一句話，「如果當下覺得痛苦，那就繼續痛苦下去」，因為她認為大痛一場後，所有事情都會好轉的，拒絕接受痛苦，只會讓煎熬忐忑的時間更久罷了。

近期宋慧喬主演的電視劇《黑暗榮耀》第一季播出後，血淋淋的復仇情節，有別以往專門演愛來愛去的劇情，讓觀眾看到她新的面貌，獲得一片好評；而《黑暗榮耀》第二季將在3月10日上線，揭曉宋慧喬在劇中如何完美復仇。