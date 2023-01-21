現年20歲的韓國女子羽球好手安洗瑩，今天在印度公開賽4強賽挑戰過去不曾獲勝的大陸名將何冰嬌，兩人鏖戰三局，安洗瑩後來居上，2比1逆轉勝，終結對戰4連敗，順利闖進決賽。

2010年開始竄起的安洗瑩，過去4年摘下13座冠軍，當中又以2021年勇奪世界巡迴賽總決賽女單冠軍為代表作。上周在超級系列賽1000馬來西亞公開賽獲得亞軍，本周轉戰超級系列賽750的印度公開賽連過4關，有機會拿下生涯第16座冠軍獎盃。

安洗瑩從2010年開始與何冰嬌交手，去年3次對戰都吞下敗仗。今日兩人在4強賽展開廝殺，何冰嬌挾著過去對佔優勢士氣凌人，首局4比4平手後打出7比1攻勢拉開領先差距，21比11先聲奪人。

次局，安洗瑩不甘示弱展開反擊，7比7平手後連得4分，19比12遙遙領先，21比16扳平戰局。比賽來到決勝局，何冰嬌9比3領先，可惜沒有一鼓作氣，安洗瑩獲得喘息機會後連追帶趕14戰平，此時勝利天平已傾向安洗瑩，果不其然，何冰嬌關鍵時刻發生失誤，安洗瑩抓住機會21比16實現逆轉，摘下兩人生涯對戰首勝。

日本世界球后山口茜在4強賽因為泰國對手革通棄賽而不戰晉級，明日將連續兩周上演山口茜迎戰安洗瑩爭冠戲碼。