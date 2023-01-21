今（21）日是春節除夕，是家家戶戶團圓的日子，而國民黨台北市議員徐弘庭卻在臉書上表示，自己的母親在除夕這天的下午3點56分過世，讓他感到悲痛萬分，更直呼「這是我人生第一次真實且痛苦的感受生命在手中消逝的感覺」，令人不勝唏噓。

徐弘庭在今日臉書上表示，「媽媽不痛了，在除夕的下午15時56分陽光突然普照的那一刻，她停下了心跳，沒想到最後還是過不了除夕年關這一天….從人生最後一堂必修課畢業離苦得樂」，徐弘庭也向母親表示，「這一次的我很乖，沒有調皮搗蛋，我有一直牽著妳的手，陪妳走到最後一刻」。

徐弘庭也回憶，「從小我就是個調皮搗蛋不愛聽話的孩子，印象中很小的時候，我就不給母親牽了…沒想到這次她居然用這樣的方式要我牽著她，隨著手指的溫度下降，這是我人生第一次真實且痛苦的感受生命在手中消逝的感覺」，徐弘庭也說，「在醫院住院的第81天，母親畢業了，這堂人生的必修課，看的旁聽的我都覺得非常不捨，感謝一路上走來朋友們的溫暖與協助，母親是個愛熱鬧的人，也是全家最支持我從事公共事務的人，年後如果有時間，歡迎參與母親的畢業典禮，也讓媽媽知道我不會孤單的，我會過的很好，我有很多溫暖貼心與熱心的朋友們陪著我」。