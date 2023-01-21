開幕前王昭君樣貌遭譏諷像是「低配迪士尼公主」(左圖)，但是，重新整形調整後，大獲網友好評(右圖)。（翻攝自微博）

大陸湖北省宜昌市，日前開幕的新春燈會上的1座「昭君還鄉」造型花燈，卻在開幕前其造型貌似「低配迪士尼公主」，讓網友們議論紛紛，然而，相關單位在開幕前，趕緊將「王昭君」花燈做「整形」，將頭髮染黑、「瘦臉」，再加上重新「化妝」，其重新改造後的樣貌有了「沉魚落雁」之美。

綜合陸媒報導，日前湖北省宜昌市江公園和平廣場舉行的新春燈會上，有一座高達12公尺的「昭君還鄉」的卡通化造型花燈，然而，原先的樣子是金髮碧眼又圓臉，像是迪士尼系列的公主樣貌，而非傳統古典美人形象，引起網友們議論。

對於昭君故鄉，宜昌市當地居民表示，若是以人物形象來說「其實很可愛」，但作為「昭君」的形象會有些彆扭，「作為家鄉人，我們對昭君有特別的情感。我們不希望在往後的年輕學子的心中，昭君是迪士尼公主一樣的形像」。

開幕前王昭君樣貌遭譏諷像是「低配迪士尼公主」(左圖)，但是，重新整形調整後，大獲網友好評(右圖)。（翻攝自微博）

承擔燈會的施工單位，接獲市民、網友的意見後，便很快的進行調整，將爭議的「黃頭髮」變成「黑頭髮」，再用焊槍對鋼絲骨架進行切割，重新焊接，將「昭君」的臉修改，且比原本的臉縮小了20公分；經過「染髮」、「瘦臉」等二次「化妝」，瞬間有了「沉魚落雁」之美。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「除了髮色，眉毛、睫毛、眼型、臉型、腮紅都有變化，感覺更美了」、「明明可以一次做到位，為什麼總是做出來再改」、「真的是黑髮配黑眼更有感覺」、「改過之後很好看，去現場看過」、「改之前很像低配的迪士尼公主」、「整形前是中西結合，像白雪公主換了皮膚」。