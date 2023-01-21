走過辛勤的一年，歡迎嶄新農曆新年。板橋435藝文特區將於1月23日（初二）至1月29日（初八），舉辦「Bunny幫你玩新春」系列活動。包含未來明信片、「兔兔看電影」新春電影院、「兔兔動手玩」系列工作坊、「兔兔遇天鵝」桌上遊戲活動、「兔兔請你呷甜甜」線上留言抽獎活動與Google地圖5星打卡活動等，眾多精采活動供民眾免費參與！

新北市政府文化局龔雅雯局長表示，為迎接兔年且搭配本局「2023新北文化走春『兔兒TOUR』」活動，板橋435藝文特區特別以「Bunny幫你玩新春」系列活動串聯各項活動，選映超萌兔兔系列電影、好玩手作DIY工作坊與桌遊等，邀請大小朋友兔年435走春去！

435園區兔年「新春電影院」將在1月23日（初二）、1月28日（初七）、1月29日（初八）的下午3點，分別播放《比得兔》、《寵物當家2》與《比得兔兔》，歡迎大家與古靈精怪的比得兔一起展開冒險。435園區的進駐藝術家、藝文團隊與設計工作室也為民眾帶來十種體驗工作坊，包含製作兔型杯墊、斗方、水泥盆栽與肢體表演等，邀請民眾親身體驗創作的成就感。而臺灣最大的桌上遊戲公司「新天鵝堡」也將在1月24日（初三）、1月25日（初四）中午至下午5點，帶來15款以上的桌遊供民眾免費遊玩。現場將有新天鵝堡的遊戲教學員帶領遊戲，不用擔心遊戲規則複雜、一起開開心心玩新年。

此外，435園區首次跨足食品業，與板橋在地店家「P.f.甜點設計」合作，舉辦「兔兔請你呷甜甜」活動！於1月10日至1月30日期間，在435園區Facebook粉絲專頁貼文留言、標註兩位好友，即有機會抽中「435限定限量兔年手工甜點禮盒」，以及未來明信片拼圖、陶瓷杯墊套組與兔兔手機支架等多項新春好禮！

另外自1月23日（初二）至1月29日（初八）過年期間，至「板橋435藝文特區Google地圖」評價五顆星並上傳園區照片，即可獲得每日限量「435限定兔年手工奶油餅乾」一份！活動詳情歡迎關注「板橋435藝文特區」Facebook粉絲專頁，以免錯過免費又好玩的活動！