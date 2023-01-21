基隆市長謝國樑上任以來推動基隆成為溫暖有愛的「行人友善」城市，有鑑於基隆市區行人行經路口時，有許多車輛未主動禮讓行人，為交通事故的肇因之一；故基隆市警局於農曆春節期間加強宣導，及嚴正執法取締。

謝國樑21下午2時，在基隆市警察局長張樹德及交通處長王圳宏陪同下，接續前往基隆市仁愛區仁五路成功一路口、仁一、愛三路口視察推動「行人友善」落實方案的執行情形，並當下指導警察局的宣導標語手舉板不要太小，以讓各類車輛駕駛人能明白「行人友善」的交通政策與違規行為，若車輛駕駛人駕駛車輛行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過而發生明知違規搶快穿越的情形，員警宣導在前，就可予以攔停嚴正執法取締。

另視察期間，謝國樑仍不忘執勤員警在過年期間的辛勞，由第一分局長余中義代表接受慰問。

第一分局表示，依據道路交通管理處罰條例第44、48條，駕駛汽車行經行人穿越道，遇有行人穿越時，不暫停讓行人優先通過者，處新台幣1200元以上3600元以下的罰鍰，警方於春節期間除加強宣導之外，並將嚴格執法取締，以保障行人用路安全，推動基隆成為溫暖有愛的行人友善城市。