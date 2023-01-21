談談戀愛無所謂，要結婚再考慮！有女子和系上學長2人交往2個月，她某次和男友談及雙方家庭背景時，發現「男友家有點窮」，讓她感到「很不門當戶對」，她也認為男友家是藍領階級，媽媽又愛買精品，家中還有個休學中在超商打工的弟弟，對比是教授的父母，但家中教育就是「超級省」，這樣的狀況讓她有些困擾，並自認不是光憑「喜歡」就能維持關係的女孩了。

一名女子在「Dcard」論壇發文「發現男友家有點窮，怎麼辦」，她提到男友是系上的學長，2人交往2個月左右，當她與男友日前聊到雙方爸媽以及家庭背景時，讓她突然間感到和男友「很不門當戶對」。

她指出自己的爸媽都是台大畢業、出國讀書並且回來台灣當教授，但是男友爸媽只有高中畢業，現在是藍領階級，家中還有個休學在超商打工的弟弟；另外，她也發現雙方家庭的消費習慣差很多，男友媽媽很愛買精品，但自己的爸媽因為在國外當過窮學生，「在歐洲搭火車下車前一定會先上廁所，才不用在路上花1歐元上廁所」，因此從她小時候到現在，家裡就是「超級省」。

對此，她認為和男友目前相處沒有什麼問題，但是聽完男友家的背景還是有些在意，並懷疑雙方差這麼多，真的有可能走下去嗎？她也坦承這個原因非常現實，但因為自己已非學生時代，光憑「喜歡」就能維持關係的女孩了。

文章一出，網友紛紛留言表示「建議分，家境其實很重要，也會間接影響你男友的價值觀，先不說你賺多賺少，你以後可能要負責養他全家，你有辦法嗎」、「你好現實，不過在意的話就分吧」、「妳在意的點，是無法改變的『事實』，有機會就分吧」、「建議妳分手，光是他媽媽愛買精品，就要有警覺」、「談談戀愛無所謂，要結婚再考慮」。