去年因為不願打疫苗而遭到澳洲政府拒絕入境，導致無緣在澳網公開賽尋求4連霸的喬科維奇，今年在澳洲政府的防疫政策開放下終於踏上最熟悉的賽場，今天以賽會第4種子身分迎戰賽會第27種子迪米特洛夫，喬帥度過首盤不穩的狀態之後，7比6(9比7)、6比3、6比4順利晉級16強，同時也將自己在澳網的連勝紀錄推進至24場。

隨著大會去年冠亞軍、前二種子中箭落馬之後，位處下半籤表的喬科維奇幾乎已經完全掃除了奪冠障礙，今天面對迪米特洛夫，一開賽就成功破掉對手發球局，一路來到5比4，無奈第10局的發球局遭到破發，並且差點在第12局失手，最終在搶7大戰中險勝。

次盤，喬科維奇又率先破發，6比3沒有過多懸念取得2比0領先局面。

第三盤，喬科維奇成功破發來到3比0，第4局迪米特洛夫不甘示弱反破得手，可惜迪米特洛夫無力守城再次被破發，幸好隨即又在第6局突破喬科維奇的防線，比數2比4落後。

雙方隨後順利保發，迪米特洛夫依舊維持在4比5落後的局面，關鍵第10局，喬科維奇的致勝發球局，迪米特洛夫連續出現回擊失誤，喬科維奇花了3小時7分鐘激戰後，6比4贏得最後勝利。

整場比賽喬科維奇的愛司球9比14不如迪米特洛夫，但在一發成功率和二發成功率都優於對手，而且迪米特洛夫還出現4次雙發失誤，8次破發點也僅掌握住3次，在5度遭到破發的情況下也只能遺憾止步32強。

喬科維奇自從2019年起就不曾在澳網賽場上輸過球，至今寫下24連勝紀錄，距離4連霸目標還有4步路要走，16強賽將碰到首戰淘汰台灣選手徐育修的大會第22種子、地主選手德米納爾。