除夕夜吃團圓飯，但越來越多人懶得自己料理，於是直接點外包年菜來吃。就有一名新手媳婦表示，被婆婆要求在除夕夜當晚端出12道親手料理的菜色，不准自己去外面買，讓她好崩潰，詢問「這種要求正常嗎？還是我太沒用」。

女網友在爆料公社發文，自己是個新手媳婦，沒想到第一次跟親家的除夕，就被婆婆要求準備12道年菜，婆婆還指定，全部料理都必須親手烹飪，不准去找外包。

不僅如此，婆婆點明了許多年菜必吃的料理，例如佛跳牆、海鮮羹、清蒸魚、長年菜等，更要求「菜色必須保持原本風味」。原PO說，兩個家庭成員總共6個人，為何要準備這麼多菜，而且還要求親手料理，忍不住詢問「每個家庭都是這樣嗎？還是是我太沒用」？

網友也紛紛留言：「我們家才不會這樣」、「看就知道婆婆在刁難你」、「只知道拜拜有規定的菜色，沒聽過年夜飯也有」、「運氣不好，遇到惡婆婆了」、「把飯煮的難吃點就好，了不起被罵，以後就不敢再命令你煮了」。