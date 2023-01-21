農曆除夕夜，家家戶戶圍爐吃年夜飯，新北市長侯友宜稍早在臉書貼出親自下廚的照片，他表示，因為全心投入公務，長久以來對家人有著深深的愧疚，但更多的是說不盡的感謝。為她們下廚煮年糕、煎蘿蔔糕、下水餃，讓太太及女兒們品嘗他的手藝，希望用這微薄的心意，表達對她們無盡的感謝。

侯友宜透過臉書表示，「一顆顆水餃，外表很樸實，裡頭卻是滿滿的餡料，如同家人間的愛一樣，平淡的日常，就是最飽滿的幸福」。

他說，過去每年到了除夕夜，家家戶戶圍爐的時刻，常常因為勤務，連年夜飯都沒辦法在家裡吃，即便好不容易待在家，很可能隨時接到一通電話，又必須立刻整裝出發，回到工作崗位上，使得家的飯桌，經常難以全員到齊。

侯友宜表示，因為全心投入公務長久以來，對家人有著深深的愧疚，但更多的是說不盡的感謝。感謝自己的另一半，永遠陪伴在身邊，不論在擔任警察，或是進入市府服務，她都能給予包容及理解，讓他打擊犯罪、守護治安、為民服務，從沒有平日假日之分；感謝孩子們，始終地關懷及體貼，沒有後顧之憂，可以盡心盡力為國家、人民付出。家人們，就是最強大的後盾。

侯友宜說，今年同樣是個忙碌的一年，疫情未完全平歇，各項市政如火如荼，每一天仍是兢兢業業；但在一年一度的除夕圍爐中，容我暫時把奢侈的時間好好留給家人。為她們下廚煮年糕、煎蘿蔔糕、下水餃，讓太太及女兒們品嘗他的手藝，希望用這微薄的心意，表達我對他們無盡的感謝。

此外，也要藉由手上這盤熱騰騰的「金元寶」水餃，祝福每一位市民及各行各業的好朋友，新的一年都能「兔吉利來」，將金元寶鏟到家裡、鏟到公司，財源滾滾來！每天的生活，更能像水餃的美味一樣，豐富飽滿，幸福兔兔好！