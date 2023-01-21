史上第二位登陸月球的太空人「巴茲」艾德林(Buzz Aldrin)，在自己的93歲生日當天，舉交往多年的女友結婚，這是他的第4段婚姻。

艾德林在上周五迎來了 93 歲生日，他在個人的推特上，除了感謝網友的生日道賀以外，也宣布他的幾件喜事。他說：「在我93歲生日那天，我獲得了在世的航空傳奇(Living Legends of Aviation)榮譽，同時，我很高興地宣布，我與長期交往的愛人安卡‧法兒 (Anca Faur) 博士已經結婚了。我們在洛杉磯的一個小場地上完成了的婚姻儀，感覺自己像個私奔的青少年。」

現年 63 歲法兒是艾德林基金會(Buzz Aldrin Ventures LLC)的執行副總裁，自2019 年以來就擔任這個工作。她有匹茲堡大學化工博士學位，之前是加州氫能商業委員會的財務主管。

1969年，準備前往月球的艾德林。(圖/NASA)

前往月球，在登月小艇的艾德林。(圖/NASA)

對美國國旗注目的艾德林。(圖/NASA)

艾德林之前有3段婚姻，與第一任妻子育有3個孩子，有1個外孫，以及4個曾外孫。

1969年 7月16日，首次登月任務-阿波羅11號發射升空，乘員分別是指揮官尼爾阿姆斯壯(Neil A. Armstrong)、登月艙駕駛員艾德文艾德林(Edwin E. Aldrin Jr.，1988年改名為Buzz)，和指揮艙留守員麥可柯林斯(Michael Collins)，從地球出發，4天後接近月球，在一段有驚無險的確認降落地點後，成功著陸在月球寧靜海(Mare Tranquillitatis)。

據說阿姆斯壯與艾德林，兩人是猜拳決定誰先成為登月第1人的，但真正的原因是，在降落時，就一直是阿姆斯壯在駕駛，而駕駛台的位置就在艙門邊，也只能由阿姆斯壯出去。雖然錯過了成為登月第1人的殊榮，但是艾德林在月球上的照片最多，其中又以在月球表面向美國國旗敬禮最知名。

載入史冊後，艾德林陷入了一段低潮，受抑鬱症所苦，外界傳言「因為沒有成為登月第一人造成的心理陰影」，他很多年後則表示，他的心理低潮來自「完成任務後，不知道自己的人生還應該做什麼」。

2002 年，陰謀論者巴特‧希布瑞爾(Bart Sibrel)，為了拍攝自己的陰謀論記錄片《瘋狂的太空人》，不斷的以都市傳說與陰謀論，要求艾德林承認登月只是騙局艾德林一開始還耐心的說：「好吧，其實你找錯人了，你為什麼不NASA找人談談呢？我們只是乘客」，但希布瑞爾還不放過，要艾德林手按聖經誓，艾德林被激怒，毆打了這名男子。雖然遭到不少批評，但支持者欣賞他真性情的一面。

之後艾德林與公眾媒體的互動較為活絡，常常在美國電視節目中客串演出，比如《宅男行不行》(The Big Bang Theory，又稱「生活大爆炸」)、辛普森家庭(The Simpsons)等節目，一直在公眾視野中。 比如《玩具總動員》(Toy Story)中的角色「巴斯光年」(Buzz Lightyear)，就源自他的名字。

他很支持太空開拓，近年來呼籲人類前往火星殖民。他說：「大遷徙不僅是為了探索，也是為了人類的持續生存。」