每年除夕夜中央電視台春晚都會吸引數十萬觀看人數，除了有藝人各種精湛表演外，主持陣容也都是該台當家主播，今年由撒貝寧、任魯豫、尼格買提、龍洋、馬凡舒和王嘉寧扛下重任；今（21）日晚間直播開始後，首次主持春晚的王嘉寧，清新甜美的外貌卻有穩健台風，讓不少網友看了瘋喊「繼續多說一點話」，還大讚不愧是撒貝寧接班人。

今年央視春晚主持人陣容從公開後，就話題不斷，尤其2019年才進入央視的女主播王嘉寧，才28歲就能主持一年一度的盛典，是否真有實力也成為觀眾拭目以待的重點；沒想到今晚直播開始後，王嘉寧在人群前落落大方，說起話的樣子甜美吸睛，面對大場面也一樣專業。

王嘉寧主持春晚，甜美又台風穩健引起討論。（圖／摘自王嘉寧微博）

微博上也有大票網友看到王嘉寧的表現，都給予大大好評，「主持人，撒貝寧全場最佳，女主持人王嘉寧最佳」、「我願意一直看著王嘉寧說話」、「這次主持人很可以，王嘉寧好美」、「看王嘉寧說話特別舒服，賞心悅目」、「不愧是撒貝寧接班人，又美又會主持」、「支持好多年，看到王嘉寧穩住了，好欣慰」。

另外有網友挖出王嘉寧過去在參加《主持人大賽》時，曾自信地說，「我是王嘉寧，我是一個主持人，我會試一個優秀的主持人」；原來王嘉寧還沒滿20歲時，因為陪室友參加《主持人大賽》，誤打誤撞還得了全國第4名，還順利的成為電視台主播，如今更登上央視春晚主持，未來不可限量。