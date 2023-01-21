行政院院長蘇貞昌19日向總統蔡英文請辭並率全體閣員總辭，並喊話盼總統盡速指派新閣揆。接替呼聲極高的前副總統陳建仁則稱，總統從未徵詢過他的意願，讓外界霧裡看花。對此，前立委郭正亮20日就表示「蔡英文現在一定陷入天人交戰，蘇貞昌等於是在賭『陳建仁你敢接嗎？不敢接那還是我嘛』」，引發討論。

郭正亮20日在網路節目《新聞大白話》中表示，「現在蘇貞昌請辭的問題是，新任的閣揆可能還沒點頭，第一優先應該還是陳建仁，但陳建仁還是有點猶豫，因為沒有心理準備，行政院政務很複雜，今年又是選舉，國民黨不會客氣，更何況擺明了就是要攻高端，所以大概就是料想到總質詢的樣子，一定是猶豫的」。

郭正亮更說，「蔡英文現在一定陷入天人交戰，不然為什麼會浮出蘇嘉全的名字，而顧立雄是因為國安會秘書長走不開，所以才會傳出蘇嘉全」，郭正亮更坦言，「第一時間的時候蔡英文也未必一定要換人啦，蘇貞昌等於是在賭『陳建仁你敢接嗎？不敢接那還是我嘛』」。