雖然有些動物從小就生長在動物園，表現得很是溫順，但本能還在，尤其是遇到獵物時，很容易就導致野性覺醒。大陸山西省臨汾市一間動物園近日為了慶祝從農曆虎年邁向兔年，特別舉行「虎兔交接」儀式，由2名工作人員各自懷抱兔子和老虎幼崽交接，不料下秒小老虎突然撲上前，讓兔子險些成為年夜飯。

綜合陸媒報導，為了慶祝從農曆虎年邁向兔年，臨汾動物園舉行了一場「虎兔交接」儀式，由2名工作人員各自懷抱兔子和老虎幼崽，讓它們進行跨年「交接」。沒想到，小老虎先是嗅了嗅，隨後伸出爪子並探頭一口咬住兔子，突如其來的變故讓現場工作人員嚇了一跳，急忙喊停並將其拉開，攝像頭也開始晃動。

動物園辦「虎兔交接」儀式。（圖／翻攝自微博）

為了避免再次發生意外，工作人員不再將兔子和小老虎放到一塊，而是一人懷抱一隻，簡單地對著鏡頭說了幾句就草草收尾，總算是結束了這場儀式。畫面曝光後，有網友笑說，「說好的走個過場呢，差點就成盤中餐了」、「本命年的兔子果然非常危險」、「有驚無險，還好阻攔及時，要不然這兔子真的見不到新一年」。

還有網友認為，動物園不應該跟風舉辦類似的交接活動，沒有太大意義，而且還確實容易出現不可控事件，「這跟讓我和炸雞腿交接有啥區別」、「兔子很害怕。老虎很狂躁。人類別做這種自作多情的儀式感了好嗎、「那明年龍年要弄條龍嗎」。