買一送一買女送男？有男子過年前在網路上意外發現，女友竟然偷偷在賣「原味內褲」，這樣晴天霹靂的消息，讓他很苦惱是否要直接問女友，還是要默默的裝做不知道，因此上網詢問網友「該怎麼辦？」；對此，網友則表示「再查下去你會更驚嚇」，但卻有網友開玩笑認為加入女友幫忙一起賣，「幫忙生產賺抽成」。

一名男子在臉書社團「匿名2公社」發文，他意外發現女友竟然偷偷在網路上賣「原味內褲」，對於這樣晴天霹靂的消息，他非常困惑的上網詢問網友「該怎麼辦？」；對此，有網友認為，「捧場啊！這還要問嗎」、「給他偷偷加料啊，回饋顧客」、「再查下去你會更驚嚇」、「叫她多賣一點 不然你哪有錢花」、「下次記得幫她脫完先收好，自己才有得賣」。

另外，還有網有認為，可以和女友坦承發現的事情，並且跟著幫忙賣，「你穿的內褲也可以拿給她賣，增加商品種類」、「買一送一買女送男」、「幫她穿，這樣一天可以出兩件，生意長紅」、「摻點自己的貨進去」、「幫她抬價啊！直播台都有教」、「幫忙生產賺抽成」。