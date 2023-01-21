女星楊丞琳與大陸實力派男歌手李榮浩在2019年宣布結婚喜訊，婚後兩人在各自演藝事業都很忙碌，聚少離多，直到近期楊丞琳才比較常留在大陸。楊丞琳除夕夜在微博放閃，曬出家人都來北京，在夫家吃年夜飯的畫面，還罕見同框婆婆，更甜蜜地喊出「這一年的奔波，都值得了」。

楊丞琳今（21日）晚在微博分享一系列喜氣洋洋的照片，從中得知她留在北京與李榮浩一家人過年，對於能夠一家人在年三十團聚，滿足地說，「這一年的奔波，都值得了」；另外照片中罕見看到楊丞琳與婆婆同框，她在廚房幫婆婆打下手，「謝謝婆婆準備了一桌的年夜飯」。

楊丞琳罕見同框婆婆。（圖／摘自楊丞琳微博）

楊丞琳和李榮浩除夕夜大放閃。（圖／摘自楊丞琳微博）

而楊丞琳還有上傳與李榮浩緊貼的自拍照，驚喜的是，楊丞琳的家人也到北京一起過年，兩家人在一起和樂融融又溫馨的畫面，羨煞眾人。粉絲們都很樂見楊丞琳和李榮浩兩家人一起吃年夜飯，「難怪丞琳會大方秀恩愛，家人都在啊」、「團團圓圓啊」、「女神和歌王新年快樂啊」。

楊丞琳和李榮浩結婚3年多，過去在疫情影響上層分隔兩地300多天，在疫情趨緩後，2021年起楊丞琳才頻繁往返台灣和大陸，邊工作也能回到與李榮浩的愛巢，兩人還會在節目上不經意隔空秀恩愛，讓粉絲都敲碗他們能趕快有愛的結晶。