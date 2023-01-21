大家都希望新的一年可以財運亨通，因此在春節期間不斷走春拜廟。對此命理師楊登嵙就分享自己過去10年來的體驗，指出在初一兩個時段去拜拜，拜完後就立刻接到大案子。

楊登嵙指出，迎財神於除夕晚上11點到大年初一凌晨1點，以及初一清晨5點到早上7點，以自己家作為中心，往北方找一家陽廟，例如供奉觀世音、關聖帝君、媽祖、土地公的廟宇，對著神明禱告，先報上個人資料，接著祈求事業、財富、學業以及健康等方面，但必須是當日第一天出門，且拜完後必須直接回家，不能繞去其他地方，要抱著快樂的心情出門與回家。楊補充，若北方沒有陽廟，往東方找也行。

楊登嵙繼續說，除了財神外，還有「求喜神」，於初一凌晨1點到3點，或是早上9點到11點，同樣以自家為中心，往西北方找陽廟，向神明祈求姻緣，其他步驟與求財神相同，就能順利獲得良緣。

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