苗栗白沙屯拱天宮除夕依照稻豆瓜海農耕漁獲習俗抽出四季籤詩，做為來年農漁海事參考，四季籤詩分別如下：
稻：此籤尾尾連一詩、助油三金補足添、求者此籤大吉利、百福駢臻萬事宜
豆：鴻雁來時汝運通，吳頭越尾好從容。更看明月圓如鏡，遇得神仙便御風
瓜：孤蹤漂泊等浮萍，欲渡無舟枉問津。若使當年行善事，何須今日叩神明
海：前生結下好姻緣，今日相逢赤線牽。多福多男並多壽，一門嘉慶此為先
四季籤詩一出，有網友戲稱「看來今年不宜種瓜」，也有網友稱「稻豆海都是上上籤，讚啦！
苗栗白沙屯拱天宮除夕依照稻豆瓜海農耕漁獲習俗抽出四季籤詩，做為來年農漁海事參考，四季籤詩分別如下：
稻：此籤尾尾連一詩、助油三金補足添、求者此籤大吉利、百福駢臻萬事宜
豆：鴻雁來時汝運通，吳頭越尾好從容。更看明月圓如鏡，遇得神仙便御風
瓜：孤蹤漂泊等浮萍，欲渡無舟枉問津。若使當年行善事，何須今日叩神明
海：前生結下好姻緣，今日相逢赤線牽。多福多男並多壽，一門嘉慶此為先
四季籤詩一出，有網友戲稱「看來今年不宜種瓜」，也有網友稱「稻豆海都是上上籤，讚啦！
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