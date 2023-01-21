今（21）日是春節除夕，是家家戶戶團圓的日子，而國民黨台北市議員游淑慧就在臉書上爆出自己的兒時照片，直言自己的媽媽對她喊話「你看我把你生的這麼可愛，別再變胖了」，游淑慧也強調「原廠出品，絕無改裝，兒時照開箱佐證」，而可愛的樣子也讓許多網友湧入表示，「真的是驚為天人」，引發討論。

游淑慧在臉書上表示，從她高三父親過世後，「又是一個只有我跟媽媽的兩人除夕夜…大家團圓的除夕夜，對我來說卻反而有些寂寞」，游淑慧也說，「她也習慣飯後打開臉書，看看朋友們PO的家人團聚和滿桌美食照…自己也快樂分享和感受大家熱鬧團圓的氣氛」，同時游淑慧也分享了自己的兒時照，從照片中可以看到，游淑慧小時候非常可愛，親暱地和媽媽依偎在一起。

游淑慧更接著說，「剛剛跟媽媽分享看照片，結果劈頭得到一句話：『你看我把你生的這麼可愛，別再變胖了』」，這讓游淑慧也感嘆，「常常有網友或菜市場阿姨害羞的問我，是不是有開眼頭、割雙眼皮等」，因此游淑慧也強調「原廠出品，絕無改裝，兒時照開箱佐證」，而此篇文章一出，也引起大量網友朝聖。

許多網友看完後紛紛留言表示「新年快樂！果然是天生的美麗眼眸！」、「看照片都覺得眼睛大，看到本人一定驚為天人！媽媽也是個堅強樂觀的女性，真是一門豪傑!」、「看妳小時候就有一雙漂亮的眼睛，祝新年快樂！」、「從小就是美人胚！」、「小時候可愛長大了更漂亮」。