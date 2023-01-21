未來一周溫度趨勢，可看到初三、初四兩天北部溫度大幅下降，只剩下個位數。(圖／氣象局)

農曆春節連假長達10天，許多民眾也早已準備好行程玩到瘋，但連假的天氣相當不穩定，雖然初一會回溫，但接下來冷空氣將會接力報到，其中初三、初四恐達寒流等級，北部、中部地區平地溫度剩下8度，溫差相當大。

中央氣象局指出，明天初一(22日)台灣改吹東南風，因此將會進一步回溫，白天溫度可達23至26度，南部甚至可達28、29度，但到了晚上，溫度會跌破20度，日夜溫差相當大。

未來一周降雨趨勢。(圖／氣象局)

臉書粉專《天氣風險WeatherRisk》表示，初二(23日)開始，東北季風又會增強，加上大陸華南雲雨帶東移，台灣水氣會變多，迎風面的北部、東半部降雨機率大增，中部南部也會受到影響，變為多元天氣，此時北台灣溫度會出現明顯下降轉涼；到了晚上，會有強烈冷空氣報到，初三、初四(24日、25日)影響最劇烈，有極高機率到達寒流等級。

《台灣颱風論壇》補充，這次過年將有2波強烈冷空氣南下，初三、初四這波達到寒流規模的機率為99%，第二波預計在初五(26日)夜晚南下，同樣高機率會達到寒流等級，提醒養殖業務必做好防寒應對。