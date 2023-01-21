烏克蘭與北約成員國50 個國防高層人員，在德國的蘭斯坦空軍基地(Ramstein AFB)舉行烏克蘭援助會議，是否提供德國的豹2式主戰坦克(Leopard 2 MBT)仍然沒有交集，引起好幾個北約國家對德國的不諒解。德國政界也在為此事爭辯，有些人擔憂繼續阻礙豹2提供並不聰明，會造成國際孤立；但也有人認為，德國已經盡力援助烏克蘭，「要理性，而不要意氣」，甚至說「今天要求坦克，明天他們就要求飛機，沒有終止的一天」。

德國自由民主黨 國防委員會主席史拉克-齊爾莫曼(中立者)，支持德國提供豹2，她在今年初訪問台灣。(圖/美聯社)

傾向開綠燈的是德國自由民主黨(FDP 目前是在野黨)國防委員會主席史拉克-齊爾莫曼(Marie-Agnes Strack-Zimmermann)，她說：「我擔心繼續阻止，將造成德國嚴重的外交問題，我對於反對派政客堅持推遲交付德國主戰坦克的決定表示失望。」

「許多夥伴國比如波蘭，他們希望向烏克蘭提供自己的德製豹2坦克。但是，他們需要柏林方面的許可。歷史正盯著我們看，不幸的是，德國恐怕選擇出錯。因為一方面，德國表將給予烏克蘭大力支持，但是在豹2問題上，給人們完全不同的印象，繼續反對，會使德國的形象變差。」

另一個在野黨基民盟(CDU)外交政策專家基塞韋特 (Roderich Kiesewetter)也持類似意見，他說：「我擔心軍援未與北約達成一致，會使外交政策會受到嚴重損害。不幸的是，蘭斯坦會議的結果就是如此，德國進一步被孤立。」

他也批評新任國防部長皮斯托瑞斯(Boris Pistorius)最近的一段發言，國防部長說，就算我們同意提供豹1或豹2坦克，也需要一年的時間整理和升級。這意味著德國顯然在開戰後將近一年，才發現這一點。

德國執政的社民黨(SPD)則是堅持反對，國會黨團領袖穆茲尼奇(Rolf Mützenich)尖銳地駁斥了前述的發言，他說：「史拉克-齊爾莫曼女士和其他人，正在說服我們德國陷入一場軍事衝突。今天(烏克蘭)要求主戰坦克，明天就會要求提供飛機，或是請求派兵。」

穆茲尼奇還說：「戰爭時期的政治，不能以憤怒的意氣用事，而是以清晰的邏輯和理性分析來製定。與許多其他歐洲國家不同，德國已經向烏克蘭提供了夠多的軍事支持。我們將在未來繼續堅持這種做法，以負責任的政策幫助防止新的冷戰。」