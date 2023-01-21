前新竹市長林智堅因被爆出碩士論文抄襲，導致退出去年的九合一桃園市長選舉，而當時位在桃園市大園區的仁壽宮就精準預言「林智堅會退選」，現在仁壽宮也依往例，由董事長陳根德帶領全體董監事，進行抽出「國運籤」是首壬子籤，籤詩文為，「言語雖多不可從、風雲靜處未行龍、暗中發得明消息、君爾何須問重重」。

大園仁壽宮位於桃園市大園區，由於歷史將近170年，所以在地方上被稱為「大園大廟」，主祀感天大帝許遜，有慣例在除夕夜抽出五張公籤預測未來一年的情況，分別是國運、士、農、工、商等五張籤。而臉書粉專《財團法人大園仁壽宮》今（21）日分享了由董事長陳根德帶領全體董監事，於除夕夜進行抽「國運籤」及「士、農、工、商籤」四大籤儀式，而仁壽宮也將籤詩文PO在該宮臉書供信眾參考，籤詩文如下：「言語雖多不可從、風雲靜處未行龍、暗中發得明消息、君爾何須問重重」。

而已去年仁壽宮所抽出代表政治的「士籤」提及：「蛇身意欲變成龍，只恐命內運未通，久病且作寬心坐，言語雖多不可從」，被解釋成林智堅從新竹市長轉戰參選桃園市長，其中「言語雖多不可從」也可解釋為，「言語」就是「文字」，可以和林智堅的論文案作連結，解讀為「論文雖然字很多，但未必都是自己的」，可能因論文門過不了關，最後也精準預言林智堅退選。