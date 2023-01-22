大甲鎮瀾宮恢復除夕夜搶頭香習俗，56歲的康先生（中）一馬當先拔頭籌。(陳淑娥攝)

56歲的康先生拔得頭籌（中），獲得金媽祖一尊。(陳淑娥攝)

今年疫情趨緩，台中大甲鎮瀾宮恢復除夕夜搶頭香習俗，子時一到，大批信徒傾巢而出，爭先恐後入廟內搶插香枝，由蔣公路夜市知名粉腸業者、56歲的康先生拔得頭籌，他開心說，「這是他第3次搶到頭香，已連續3年沒搶了，今晚來跟媽祖婆請安，感覺媽祖婆叫他搶！叫他搶！」就真的搶到了。

大甲鎮瀾宮搶頭香習俗受疫情影響，已連續停辦兩年，今年終於恢復辦理，許多信徒相當期待，希望在兔年第一天就博得好彩頭。

許多信徒在吃過年夜飯後陸續進駐鎮瀾宮卡位，有人守正門、有人佔邊門，門口擠得水洩不通。廟方循往例於10時40分關廟門，10時45分開始誦經祈福，11點子時一到開廟門搶頭香，大批香客傾巢而出，現場狀況十分驚險。

經過一番激烈競爭，由蔣公路夜市知名粉腸業者康先生搶得頭香，他說，已經3年沒搶了，他每天都會來跟媽祖請安，今晚來的時候跟媽祖婆說「今年再來搶好嗎？」感覺媽祖婆一直叫他搶，他選擇站中門，就真的搶到了！多年來已經搶到三尊頭香媽祖，家裡還有一尊二香，真的很幸運！

大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤開心頒發金媽祖給前3名得主，顏清標指出，已經連續2年沒插香，今年插香由老面孔搶到頭香，他很厲害，連續4次得到金媽祖，恢復搶頭香很熱鬧，代表疫情漸漸好，媽祖也高興，在媽祖保佑下，希望新的一年兔年，大家都能平安，帶來福氣，沒中的明年再來。