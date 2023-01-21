想便宜入手二手超跑之前，車商是否有「車輛鑑定報告」很重要！（魏正源提供）

車用晶片短缺衝擊新車市場供貨，帶動中古車交易熱度。不過，二手車買賣「眉角」太多，身價不斐的超跑若買到事故車，損失價差更是龐大。也因此，「超跑級」車輛鑑定師炙手可熱，有經驗的達人年薪百萬不是夢。

手工打造的超跑，鑑定專業門檻比一般車輛更高，多數鑑定單位為避免產生糾紛，大多婉拒超跑鑑定，原因是鑑定超跑的壓力巨大，一個誤判就可能造成數十萬至數百萬的價格落差。國內「超跑級」車體鑑定師屈指可數，43歲的車體鑑定達人魏正源就是其一。

「超跑鑑定師」的功夫仰賴專業經驗累積。科班出身擁有5年汽修專業知識，魏正源快速切入汽車鑑定行業，先後經歷過國內鑑定單位與進口品牌磨練，並被日商禮聘前往日本培訓，成為國內知名的超跑鑑定師，10年來鑑定累積達3萬輛以上，年薪超過百萬。魏正源成功闖出名號，如今已是許多知名二手車商與名人指名的御用鑑定師。

魏正源擅長處理高難度的車體鑑定，由於碰撞事故發生後儘管車體修復，但碰撞後影響安全結構屬於「不可逆」，非行家根本無法看透。他以007系列電影中常見的手工超跑奧斯頓馬丁（Aston Martin）為例，Aston Martin找不到一般車輛金屬板件與車身結構大樑常見的點焊點與電焊點，也無法由螺絲與漆色來鑑定，因為Aston Martin大樑是以螺絲與螺帽栓緊的，看到的焊接鱗片全是總成零件燒焊痕跡，難以鑑定。

某次鑑定作業時，他發現車子的引擎與周邊機件有拆裝痕跡，大燈支架與葉子板支架燒焊痕跡非原廠施工法，大樑螺絲也遭拆裝矯正過，依經驗推測車體曾經事故碰撞。進一步拆裝關鍵掩飾零件後真相大白，這輛判定為事故車修復，而且應為轉彎打滑出事。此類事故車若單憑機器檢測，而無豐富經驗很難發現。

事故發生後儘管車體修復，但碰撞後影響安全結構屬於「不可逆」，非行家根本無法看透。（魏正源提供）

想便宜入手二手超跑之前，車商是否有「車輛鑑定報告」很重要！常見的國道超跑飆速事故中，跑車撞得面目全非，但不法車商就是有辦法透過特殊管道，「重新組裝」一輛嶄新的百萬二手跑車上架賣。不知情的買主，通常等到車輛出問題送維修，才知道白白花錢當了冤大頭！

目前國內鑑定單位多以企業集團或協會為主，車體鑑定是衍生性服務。「超跑級」車體鑑定師魏正源憑藉著技術與經驗，計畫突破產業框架，以個人名義投入車體鑑定專業培訓，建立更完善的車體鑑定機制。除了扭轉二手車業給外界的不良印象，也要讓民眾在購買二手車時能有更客觀的判斷與保障