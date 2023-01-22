男女到了適婚年齡，若還沒有對象，最著急的莫過於家長，每逢節日難免會「催婚」，為了讓孩子們快點結婚，可說是無所不用其極。大陸遼寧省一名女子近日返鄉過年，期間和媽媽一起去小姑家串門，結果被2人一頓吐槽，不停地催婚，讓她當場崩潰，最後乾脆用衣服罩住頭、摀住耳朵，說什麼也不願意聽。

綜合陸媒報導，遼寧省大連市一名胡姓女子近日在網路上分享視頻，指堂妹日前返鄉過年，當天和媽媽一起到小姑家串門子，結果被小姑和媽媽一頓吐槽，不停地催婚，堂妹不願意聽，乾脆用衣服全程摀住耳朵，她看了覺得十分有趣，便拿起手機記錄下畫面。

胡女透露，堂妹今年27歲了，卻始終沒有對象，小姑和她媽媽相當著急，只要有機會就不停嘮叨，希望她快點嫁人，堂妹當時就被弄得無語了，最後實在扛不住家裡壓力，第2天只好答應去相親。

畫面曝光後，網友紛紛留言「大過年的誰都不想聽這些吧，要是有合適的，誰願意這樣啊，好不容易休息幾天。還得受刑」、「小的時候聊成績、聊排名，大了又催婚、催生、催工作，家裡的親戚總能精準戳中痛點，看似關心你，實則給他們找不尬聊的共有話題」、「親戚嘴裡只要是個男／女的就行，但是過日子可是別人一輩子的事」。

更多 CTWANT 報導