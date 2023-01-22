女星陸元琪是音樂人「小胖老師」袁惟仁的前妻，雙方離婚後，她扛起復養一雙兒女的責任，同時經營臉書團購社團，以賺取收入維持生活。沒想到近日業績創下開團8年以來最低的6個月，讓她相當灰心，坦言想逃避。

陸元琪在臉書感嘆：「生活真的不容易」，透露臉書團購生意創下8年來業績最低的6個月，但再辛苦也是一個人，無論如何都要咬著牙撐過去，卻也好奇：「撐得過去嗎…」。她提到，最近壓力超大，每天需要一直補充酵素，好照顧緊繃的神經和身體，睡睡醒醒腦中都在擔心錢。

陸元琪為了兒女，會堅持下去。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

陸元琪表示，她一個人養家，每個月大筆大筆錢出去，實在想躲起來，可是躲起來不是她的個性，總是睜開眼睛，就開始想辦法解決，「下一個路口究竟是什麼風景？我也不知道，我也沒把握」，她唯一知道的，就是努力做就對了。

近日陸元琪對孩子的長大很有感受，尤其是發現兒女開始會給意見，「也可能是當他們看我撐不下去的時候，會幫我分析、給我鼓勵了」，因此面對壓力，她會找兒女陪伴說話，感覺因此好轉，「從不能給我意見，到可以聽我訴苦，然後給我建議，以及告訴我：我們可以如何改變跟怎麼做，安慰許多呢」，她感謝兒子和女兒的好，誓言要一起努力，「你們的好讓我更勇敢了！」

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