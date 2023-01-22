現年66歲的女星謝玲玲，8歲時就因為甜美臉蛋與清新氣質，在中影所舉辦的《婉君表妹》童星徵選比賽中脫穎而出，並進入演藝圈拍攝多部電視劇，她也憑著自然演技拿下兩屆金馬獎中的最佳童星獎，被譽為「天才童星」。在成年之後，謝玲玲於1980年嫁給香港巨富林百欣次子林建岳，婚後也隨著丈夫遷居香港定居，就此息影，不料她的豪門婚姻維持了15年，卻因林建岳疑似出軌而畫下句點，但謝玲玲不但沒有因此記恨前夫家，近日除了祝福前婆婆外，驚人的近況也因此曝光。

謝玲玲過去靠著精湛演技在演藝圈中打響名號，也因此獲得「婉君表妹」、「小婉君」的稱號，但她在當紅之際卻選擇嫁給香港富商林建岳，並退出演藝圈移居香港，陸續生下林孝賢、林恬兒（Emily）、林愛兒、林孝能及林心兒（Elly）等2男3女，婚姻生活令人稱羨。豈料，兩人婚姻維持了15年，就傳出林建岳為了追求女神王祖賢，不惜與謝玲玲鬧離婚，而夫妻倆也於1993年協議分居，並在1995年正式簽字離婚。

不過，謝玲玲沒有因此記恨前夫家，在前婆婆林余寶珠的98歲大壽上雖沒有現身，事後也特別發文表示「奶奶生日快樂，生日健康」祝福前婆婆，難怪當年離婚時，前婆婆林余寶珠就曾表示將謝玲玲視為「永遠的媳婦」，而謝玲玲即使與林建岳離婚，過年、過節時也不忘時常回去探望前婆婆及兒女，一家人的好感情令人稱羨。

據了解，當年林建岳與謝玲玲離婚時，林家為了補償謝玲玲，拿出4億港幣（約新台幣15.7億元）當作贍養費，讓謝玲玲離婚後生活無憂，而投資眼光相當精準的謝玲玲，將此筆資金投入房地產，以錢滾錢，身價不斷飆升，成為名副其實的富婆，目前持續活躍於社交圈並投入公益。

而身為台灣優質生命協會榮譽理事長的謝玲玲，不久前也曾回來台灣出席協會為獨居老人所主辦的慈善晚會，並探望許久不見的好友。她接受採訪時透露因好友巴戈在去年2月胰臟癌病逝，兩人又在童星時期便認識，結緣超過半世紀，如今老友離開讓她更珍惜當下；當年她也在巴戈牽線下結識了好友方芳芳，並開始參與台灣優質生命協會的公益活動，而巴戈臨走前曾與她約定要將活動傳承下去，謝玲玲也表示一定要完成他的心願，為所有弱勢團體盡一份心力。