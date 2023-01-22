擁有荷蘭混血的女星席曼寧，近幾年幾乎淡出螢光幕，鮮少有新消息，直到前年她驚喜現身《花系列》老友聚會，57歲的樣貌隨之曝光。

同為花系列演員的王淑娟，2021年底在臉書分享《花系列》劇組的團圓照，愉悅地寫道：「《花系列》開心再聚首，巧遇中視長官江總曠副總與盧副總！演員事先請假的和安排好工作趕來的工作人員，都展現了老友的情誼。預約明年見，大家都要平安健康喔！」

有眼尖的網友發現坐在王淑娟旁邊的，疑似是混血美人席曼寧，對此王淑娟回應：「是啊，是席曼寧啊，我也好高興看到她！」只見當時57歲的席曼寧，五官深邃、笑容燦爛，打扮樸素、自然，整個人變得溫和、慈祥。

席曼寧1986年拍攝台視《金色山莊》出道，與林以真並列女主角，後來在電視劇《花系列》演活惡女、壞婆婆，其中《太陽花》創下45%以上的收視率，不但爆紅，也成為代表作。不過長期拍戲日夜顛倒、睡眠不足，健康狀況越來越差，決定加入慈濟藝聯會，努力幫助弱勢族群。感情方面，席曼寧不願受到家庭束縛，秉持著不婚不生主義，有空就喝咖啡放空、修習佛法、打坐、佈施等，十分享受單身的快活。

民國88年金鐘獎頒獎典禮。左起席曼寧、李秀媛。（圖／中時資料照）