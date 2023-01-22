金庸經典名作之一《神鵰俠侶》多次改編成電視劇，許多女星都曾演出過小龍女一角，但在影迷心中「最美小龍女」仍非李若彤莫屬，對於過去竟曾為男友退出演藝圈，李若彤在訪談中坦言相當後悔，如今56歲的她不只美貌依舊，更擁有傲人馬甲線，保養得宜的好身材令人稱羨。

李若彤1995年與古天樂主演《神鵰俠侶》，當時仙氣十足的小龍女扮相至今深植人心，但她在三年後認識男友郭應泉，由於男方不希望她繼續拍戲，因此退出演藝圈，沒想到交往十年男方卻無結婚意願，最終兩人在2008年宣告分手。

然而，李若彤在《魯豫有約一日遊》節目中談到此事，她表示非常後悔當初的決定「我不應該這樣做，那段時間是我最好的時候，應該還有更長、更遠、更大的發展，但我卻把整個人完全放棄。其實這樣對感情都不好，我應該保持自我，大家才會相處得更好」分手後至今未婚的她坦言，遺憾沒有自己的孩子「因為我覺得我自己非常適合當個母親」。

不過，如今56歲的她凍齡美貌相當驚人，歲月似乎沒有在臉上留下痕跡，就連身材也維持的相當好，從她的社群平台中可見採用運動及飲食控制，不僅有緊實且明顯的馬甲線條，身形也比當年演出小龍女時更加苗條，她也大方上傳影片教大家如何瘦身，並鼓勵粉絲「不用羨慕別人擁有馬甲線，你也能的！我希望大家是跟著我做，不是坐著看」。