不少結婚成為媳婦的女性，在過年期間都會和老公回婆家吃年夜飯過年，然而，有名剛懷孕的人妻和老公經過討論後，今年過年她回娘家放風，而老公回婆家面對長輩，不過，她也表示「第一年當逆媳不去婆家過年，內心還是有些焦慮的」；對此，網友則表示「妳老公扛得住就好，主要就是看老公的態度」。

一名人妻在「Dcard」論壇發文，她提到快過年了，從去年八月份就開始感到壓力，無非「過年吃什麼煮什麼、找老公討論年夜飯去餐廳吃...等等」，然而經過一連串的溝通，與婆媳問題，公婆仍認為「媳婦就是要煮要做家事 當然也要上班賺錢、媳婦嫁進來要伺候丈夫公婆」，於是，老公最後放棄與公婆溝通，同意她待在娘家過年，讓她放風，而老公自己回家陪公婆。

不過，她也提到最主要的原因是「她懷孕了」，但沒有告訴公婆這件事，因為很迷信的婆婆會要她去宮廟，若不順對方的意思會被擺臉色，且婆婆認為「她懷的寶寶是婆婆年輕時早逝的孩子來投胎..或管東管西吃什麼、不要去月子中心浪費錢等之類可怕的鬼話」，因此，她與老公覺得等孩子順利健康的出生後，再和公婆說就好。

但她也提到，婆婆似乎嗅到她不會回去過年，於是開始對老公猛傳訊息，打電話碎念老公，並指名「要媳婦回去」，除了公婆可能要她回去幫忙煮年夜飯外，她也認為可能媳婦沒回去，會變成親戚茶餘飯後的討論話題，會讓公婆家丟臉。

儘管如此，她也認為「第一年當逆媳不去婆家過年，內心還是有些焦慮的」，然而，這萬年難解的婆媳問題，她也大力稱讚自己的老公，並認為「做兒與丈夫的男人們真的很重要」，認為母親都是疼兒子的，「我們媳婦（外人）去吵的效果跟力道，遠不及老公自己去對抗他父母」。

文章一出，網友紛紛留言表示「他如果真的殺到你娘家，千萬不要開門，電話也拒接」、「婚後第一年就打算各過各的，好習慣要從一開始就養成」、「妳老公扛得住就好，主要就是看老公的態度」、「又一個要女性負擔無償勞動的人」、「已婚的女生只是過正常的生活，不是什麼逆媳、黑媳的」、「各過各的+1」。