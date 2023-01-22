日本男星山下智久在新劇《今際之國的闖關者》第二季中，以全裸造型亮相，擁有六塊肌精壯身材引發討論風潮。對此，他過往與未成年少女開房一事再度被翻到檯面上，更有媒體曝光他被公司開除後，與少女再次聯絡的背後原因，令網友大讚：「太暖心了！」

據日媒《週刊文春》報導，在2020年8月左右拍到山下智久與17歲未成年女模先在酒吧喝酒聊天，接著一同入住酒店，一待就是8小時之久。雖然事後該名少女承認是謊報年紀，且山下智久也在官網上曬出道歉信，但「誤吃」未成年少女的醜聞依然引發網路熱議，而他也在社會輿論聲討下，於同年10月退出傑尼斯，結束長達24年合作關係，當時還有不少網友認為山下智久會因此事遭到封殺。

然而，山下智久雖離開傑尼斯，但並未氣餒，仍積極另謀生路，不只進軍好萊塢，更在《今際之國》第二季中挑戰大膽全裸的尺度，一時引發話題。此外，據《週刊女性PRIME》報導，該事件的女方目前仍在模特兒圈活動，近日談及此事，自曝事發後山下智久曾透過共同朋友與她聯絡，本以為他會因為被「謊言」所累，不得不離開老東家的行為遷怒她。豈料，山下智久第一句話竟是：「妳沒事吧？」言詞間流露出的關心讓她深受感動，大讚山下智久是個「好男人」。

據了解，該名女子是經常出現在時尚雜誌、網路社群上的模特兒，精緻五官及時常在IG上分享養眼美照，吸引不少粉絲關注。不過，原先使用的帳號雖在短時間內粉絲數量大增，但後續爆出爭議後，現已刪除。

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