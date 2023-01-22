42歲大陸女星童蕾擁有精緻外表和絕佳演技，當年出演電視劇《亮劍》後，知名度大漲，過不久便在《大地》、《狼毒花》、《青春之歌》等劇晉升為女主角，不過事業運頗夯的她，卻未在婚姻上獲得幸福，26歲時與男星周一圍相戀5年無果，之後嫁給股票市值一度達180億人民幣(約809億元台幣)的金亞科技董事長周旭輝，後來老公卻遭到判刑，她還得幫忙還債，豪門夢碎令人感慨良多。

童蕾當年與周一圍分手後，認識了周旭輝，據傳丈夫為了追求她，不只投資電視劇指定她作女主角，甚至付給原配賴丹丹高額贍養費離婚，沒想到，2012年兩人結婚後，公司沒過多久就面臨虧損，周旭輝當時造假公司財務，騙取股民的信任，結果2015年被證券監督管理委員會查出，最終在2021年被依詐欺罪判處3年有期徒刑，並開罰392萬人民幣(1762萬元新台幣)。

童蕾1月慶生時曝光凍齡美貌，仍是一代女神代表。(圖/童蕾 微博)

此時的童蕾已有40歲，需償還丈夫所欠下的1.4億人民幣(6.2億元新台幣)債務，還得照顧一名女兒，她只好透過接戲賺錢，2022年曾在趙露思主演的電視劇《星漢燦爛》軋一角，儘管日子過得並不容易，從童蕾今年1月13日發布的微博慶生照中，仍可見她露出開朗的笑容，不只凍齡美貌令人驚艷，無畏面對生活的態度也掀起注意。