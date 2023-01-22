信義房屋永續門市大直重劃店有感於社區居民家中有許多使用不到的物資，自主串聯周邊共5家分店與社區，1月14日於金泰里市民活動中心前廣場舉辦「掏寶做公益」二手市集，當天義賣所得24711元全數捐給陽光社會福利基金會，幫助燒燙傷患者及顏損者，不僅賦予用不到的物品新生命、增進與社區居民互動，也呼應聯合國永續發展目標SDG 16促進和平，保持友善寬容並且支持社會救助機構。

「掏寶做公益」二手市集由信義房屋永續門市大直重劃店號召，區域內4家分店包括大直北安店、大直明水店、大直店、大直樂群店皆認同理念熱情參與，並串聯周邊各社區，現場共有4個攤位、900種以上物資，有全新的杯子、贈品、小家電、娃娃等物資，商圈4000多戶住戶都能以實惠的金額帶回需要的物品，為物品賦予新的生命。

信義房屋大直重劃店串聯周邊共5家分店舉辦掏寶做公益二手市集。（圖/信義房屋提供）

信義房屋大直重劃店店長李熒芝觀察，過去曾在商圈推廣DIY手作等親子活動，但因為商圈社區的家長平時已幫孩子安排才藝班，因此親子活動的需求度並不高，但大多社區居民對於手心向下的公益活動很感興趣，因此發想此次的活動。

大直重劃店主任郭芳予表示，在服務的過程中，覺得很有意義，前置作業時，到各社區張貼活動廣告物時，即可關心社區總幹事近況，且與老客戶有新話題持續深化連結，從生活中點點滴滴的小事彼此互動，義賣金額也能幫助公益團體，在工作中有機會看到更多笑臉。

活動時值農曆年前，信義房屋主動協助讓社區資源充分利用，活動現場相當熱鬧，創造出溫馨歡樂的氛圍，而當天正好遇到日行一善的幼童軍，了解信義房屋的理念後便立刻加入義賣行列，一同體現溫馨鄰里的善舉，發揮正向影響力，不僅如此，許多客戶對此次的活動都度認同，除了回饋許多保存良好的物資，也有很多樂於選寶的民眾參與，讓公益可以落實到日常生活，不一定要花很多錢才能開始做公益。