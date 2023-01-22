林珍羽（取自林珍羽IG)

台北市副市長李四川被粉絲暱稱為「川伯」，就任以來成各界焦點，也在內湖交通等重大政策上展現專業。因傲人胸圍、出眾外型成新一代鄉民女神的民眾黨台北市議員林珍羽，特別送川伯一箱「蠻牛」飲料作為新年禮物，不僅希望他「能者多勞，但千萬別過勞」，更為勤奮努力的他加油打氣，期許「台北市政不只萬安更要兔飛猛進」，也意外得知川伯甫上任便暴瘦3公斤。此消息引發網路熱議，大批網友盛讚川伯的表現，也為他感到不捨。

林珍羽日前在臉書發文，刊出她與李四川的合照，圖中兩人一起捧著一箱蠻牛飲料，並露出洋溢笑容。林表示，邁入年節，除了監督更多是鼓勵；不少人揶揄蔣市府是「小孩開大車」，但好在有李四川副市長坐鎮。

林珍羽強調，她要特別公開的為川伯鼓勵，不只一人分飾多角，更多的是責任承擔，但「能者多勞，但千萬別過勞！」談笑風生中，才聽到川伯打趣的說，他都瘦了3公斤了。為此，她特別準備了一箱蠻牛，為勤奮努力的川伯加油打氣，期許台北市政不只萬安，更要兔飛猛進。

此文獲得超過2000個讚，迴響熱烈。網友紛紛表示：「怎麼辦，他比較像市長」、「真‧台北市長」、「雖然市長還沒準備好，但是我們只能接受。還好有四川副市長在，希望大家一起讓台北市更美好」、「還好還有一個很強的副市長」、「真的很不捨，川伯總是當這種救火的角色」、「珍羽這個哏不錯，很可愛也善良，新年快樂！」