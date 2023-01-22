農曆春節到，為期九天年假，在給親朋好友拜年同時，一指成為元大投信Line好友，就有機會抽中100點LINE Points紅包，元大投信客戶若完成個人化服務帳戶綁定，人人都有LINE Points可免費領！

現代人手機不離手，社群App更是每日必點，其中有2,100萬用戶的LINE，公布「2022 LINE使用行為研究調查」，90%受訪者表示LINE是一天中使用次數最多的App，最常使用即時通訊與累積LINE Points兩大功能。看準此使用趨勢，元大投信LINE官方帳號推出全新功能，以「好方便、好簡單、好有趣」為主軸，一鍵就能獲得即時市場訊息、商品情報與帳戶資訊等服務。

為提供更便捷的即時資訊，元大投信LINE官方帳號推出「好方便、好簡單、好有趣」全新功能：好方便，一鍵加入獲得市場研究報告，打造低門檻的理財訊息資料庫；好簡單，提供帳戶資訊查詢，綁定元大基金先生帳戶後，可查看個人基金庫存、交易、配息，簡單管理基金資產；好有趣，推出投資人格測驗，透過遊戲了解個人風險屬性及投資需求，也可以透過「基金篩選家」生動的情境式對話，找出最適合自己的基金產品，並獲得客製化的投資建議。

元大投信LINE官方帳號即日起，將搭配新年推出「新春抽紅包」、「兔YOU」兩項專屬好友活動：至2023年一月底，新加入元大投信LINE官方帳號，即有機會抽中LINE Points 100點紅包；而不管是新、舊客戶，只要在2023年3月31日前，首次成功綁定元大投信LINE官方帳號個人化服務，再加碼送LINE Points 25點。（詳細活動內容請見元大投信官網最新優惠專區）